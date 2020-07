[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 한혜진이 현 소속사를 떠난다.

지킴엔터테인먼트는 10일 보도자료를 통해 한혜진과의 계약 만료 소식을 밝혔다.

지킴엔터테인먼트는 "오랜 시간 함께 걸어온 한혜진 배우와의 긴 논의 끝에 매니지먼트 업무를 종료하기로 했다"고 밝혔다.

이어 "한혜진 배우에게 매 순간 한결같은 사랑을 보내주신 팬 여러분들께 감사드리며, 이후에도 변함없는 관심과 응원 부탁드린다"며 "앞으로 배우 한혜진은 물론, 좋은 사람 한혜진의 앞날이 행복하길 기원한다"라고 전했다.

한혜진은 MBC '프렌즈'로 데뷔해 '주몽' 등의 작품에 출연했다. 또 한혜진은 최근 드라마 '외출'에서도 주연으로 활동하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr