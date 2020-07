[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이상익 전남 함평군수가 10일 오후 군 보건소 선별진료소를 찾아 의료진을 비롯한 비상근무자들을 격려하고 방역 등 코로나19 대응상황을 긴급 점검하고 있다.

한편 지난 4일 함평지역 첫 확진자로 분류된 ‘전남 26번’ 접촉자 160명과 확진 전 함평 방문 사실이 밝혀진 ‘전남 29번’, ‘광주 128번’ 접촉자 58명 등은 검사결과 전원 음성 판정을 받았다.

