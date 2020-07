신경퇴행성 질환 혈액기반 진단업체 피플바이오 상장예비심사 승인

혈액기반 알츠하이머병 위험도 검사 제품 세계 최초 상용화

다양한 질환으로 검사 기술 확장해 글로벌 시장 공략

[아시아경제 박형수 기자] 혈액기반 신경퇴행성 질환 진단업체 피플바이오가 코스닥 시장에 입성한다.

피플바이오는 10일 기술성 특례상장을 위한 예비심사청구서의 승인을 받았다고 밝혔다. 지난해 12월 기술성 평가를 통과한 피플바이오는 알츠하이머병 혈액 진단 분야에서 세계적 선두주자로 손꼽히는 업체 가운데 하나다.

피플바이오는 2000년대 초반 광우병 혈액 진단 키트를 개발하며 신경퇴행성 질환 관련 진단 방법 노하우를 쌓고 있다. 피플바이오의 독자적인 혈액기반 진단기술인 멀티머검출시스템(MDS)은 단백질의 응집과 올리고머화로 인한 질환(PMD)을 검출하는 핵심원천기술이다. 알츠하이머병이나 파킨슨병 등 퇴행성 뇌질환은 대표적인 PMD의 일종이다.

세계 최초로 상용화한 혈액기반 알츠하이머병 위험도 검사 키트는 관련 논문이 SCI급 저널에 등재됐다.

알츠하이머 관련 시장은 2018년 기준 79억3000만달러 규모다. 조기진단을 통해 질환을 예방하고 발병 가능성이 높을 경우 이를 지연시키는 의료적 처치가 필요하다. 피플바이오가 조기 진단 키트의 높은 수요를 예상하는 이유다.

강성민 피플바이오 대표는 “피플바이오의 MDS 기술을 활용해 세계적인 건강 이슈인 알츠하이머병뿐만 아니라, 파킨슨, 당뇨등 PMD 질환군의 조기검진을 실현하겠다”며 “상장을 계기로 다양한 질환과 시장을 공략할 것”이라고 말했다.

피플바이오의 상장주관사는 키움증권이며, 연내 상장을 목표로 준비하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr