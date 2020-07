부산 기장군, 어르신 돌봐드립니다

7월 31일까지 노인맞춤 돌봄서비스 집중 신청기간

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군은 오는 31일까지 노인맞춤 돌봄서비스 이용 신청을 받는다.

지난 1월부터 시행된 노인맞춤 돌봄서비스는 안전지원·사회참여·생활교육·일상생활지원 등의 서비스를 제공하고 있다. 기장군에는 현재 696명이 2개 수행기관에서 제공하는 서비스를 이용하고 있다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유행 이후 노인복지관이나 경로당 등 노인 여가시설 이용이 제한되면서 어르신의 사회적 단절과 고독감이 깊어짐에 따라 대상자를 적극적으로 발굴해 돌봄 사각지대를 최소화하는 등 서비스 대상을 확대하기로 했다.

신청자격은 만 65세 이상 국민기초생활수급자, 차상위계층 또는 기초연금 수급자로 독거노인은 물론 고령부부, 조손가정 등 일상생활을 영위하기 힘든 어르신이면 누구나 신청할 수 있다. 대상자 선정조사를 통해 독립적인 일상생활이 어려운 분으로 판정되면 서비스를 받을 수 있다.

신청은 신분증을 지참해 각 읍·면 행정복지센터에 방문해 할 수 있으며, 직접 방문이 어려울 시 전화, 우편, 팩스로도 신청할 수 있다.

기장군 관계자는“감염병 예방수칙 및 방역지침을 철저히 준수해 돌봄서비스를 제공하니, 돌봄이 필요한 어르신들은 주저하지 말고 신청하시기 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr