애니원 TV 최초! 극장판 도라에몽 최신작 <극장판 도라에몽 진구의 달 탐사기> 첫 방송!

애니메이션 전문 채널 애니원(대표: 곽영빈)은 7월 17일 금요일 낮 12시와 저녁 6시, 국내 TV 최초 <극장판 도라에몽 진구의 달 탐사기>를 방영한다.

<극장판 도라에몽 진구의 달 탐사기>는 극장판 도라에몽의 최신작으로 서른아홉 번째 작품이다. 이전 작 <극장판 도라에몽 진구의 보물섬>에서는 도라에몽과 진구가 수수께끼 섬의 보물을 찾기 위해 바다를 항해하며 벌어지는 이야기를 담아냈다면, 이번 신작에서는 달로 향했다.

달에서 흰 그림자가 발견되어 진구는 그것을 ‘달 토끼’라고 주장하지만 아무도 믿지 않고, 실망한 진구는 도라에몽에게 부탁해 달의 뒷면 ‘토끼 왕국’을 만들어 달라고 조른다. 어느 날 수수께끼 소년 ‘루카’가 전학을 오고 도라에몽과 진구 그리고 친구들은 ‘루카’를 따라 토끼 왕국으로 가 즐거운 시간을 보낸다. 하지만 갑자기 등장한 의문의 우주선이 ‘루카’를 잡아가고, 도라에몽과 진구는 ‘루카’를 구하기 위한 모험을 시작한다. ‘루카’를 구하기 위한 모험 속에서 도라에몽이 또 어떤 재밌는 도구들을 선보일지 기대되는 대목이다.

애니원에서는 <극장판 도라에몽 진구의 달 탐사기> 첫 방송을 기념해 7월 17일 금요일 오전 10시부터 저녁 8시까지 극장판 도라에몽 5편 연속 방송 특집도 함께 진행한다. 이번 특집을 통해 극장판 도라에몽 최신작들을 연속해서 만나 볼 수 있다.

‘애니원’은 스카이라이프(Ch. 497)와 IPTV(B tv Ch. 174, Olleh Ch. 994, U+tv Ch. 225)에서 시청할 수 있다. 이 외 자세한 방송 시간 및 프로그램에 관한 자세한 정보는 애니원 홈페이지와 애니원 페이스북, 트위터를 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr