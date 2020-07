삼성전자, 9년 연속 아시아 최고 브랜드

[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자가 아시아 주요국 소비자들을 대상으로 한 조사에서 9년 연속 아시아 최고 브랜드로 선정됐다.

10일 업계에 따르면 글로벌 커뮤니케이션 마케팅 기업인 캠페인 아시아 퍼시픽(Campaign Asia-Pacific)과 시장조사 전문 기관인 닐슨(Nielsen)은 아시아 14개국 소비자를 대상으로 진행한 온라인 설문 조사에서 삼성전자가 '아시아 톱 1000개 브랜드' 가운데 1위를 차지했다고 밝혔다.

삼성전자는 이 조사에서 2012년부터 9년째 아시아 최고 브랜드 자리를 유지했다. 삼성에 이어 '아이폰'의 애플이 2위를 기록했다. 파나소닉(3위)과 LG(4위), 네슬레(5위)가 뒤를 이었다. LG는 지난해 6위에서 올해 4위로 두계단 뛰어올랐다.

삼성전자는 이번 설문 조사에서 '현지에서 가장 영향력 있는 브랜드', '지속 가능한 브랜드', '휴대폰', 'TV', '스마트홈 기술' 분야를 포함한 총 5개 분야에서 1위를 차지했다. 캠페인 아시아 퍼시픽 측은 설문 결과 발표 자료에서 삼성전자의 혁신에 대한 지속적인 투자가 연속 1위 수상의 배경이라고 설명했다.

