광양시, 광양시 시민의 상과 자랑스러운 광양인 상 후보 접수

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시는 9일 올해 ‘광양시 시민의 상’과 ‘자랑스러운 광양인 상’ 수상 후보자 추천을 오는 8월 7일까지 받는다고 밝혔다.

‘광양시 시민의 상’은 지역사회 발전과 시민복지 증진으로 시 명예를 높이고 시민 모두의 본보기가 되는 사람을 대상으로 하며, 추천 부문은 교육과학, 체육진흥, 사회복지, 환경 등 7개 분야다.

추천대상은 시의원, 읍면동장, 기관·단체장, 100인 이상의 종업원을 고용하고 있는 기업체장과 50인 이상의 추천을 받은 개인이다. 단, 동일 공적으로 2년 이내에는 재추천할 수 없다.

‘자랑스러운 광양인 상’은 올해 처음 실시한 상으로 사회 각 분야(문화·관광·체육, 교육·과학, 산업·경제 등 6개 분야)에서 탁월한 능력을 발휘해 국가사회 발전에 기여하고 시 명예를 빛낸 출향인사를 대상으로 한다.

수상자는 9월 중 광양시 시민의 상 심사위원회의 엄격한 심사를 거쳐 선정한 후보자 중 시장이 결정하며, 오는 10월 8일에 개최 예정인 2020년 광양시민의 날 기념식장에서 시상할 계획이다.

추천 양식은 각 읍면동에서 받거나 광양시홈페이지 공고란에서 내려받을 수 있으며, 자세한 사항은 문화예술과로 문의하면 된다.

이기섭 문화예술과장은 “광양시를 상징하는 큰 상인만큼 훌륭한 업적으로 광양을 빛낸 공로자가 수상의 영예를 안을 수 있도록 많은 관심을 가져주길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr