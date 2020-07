남원시, 계곡·하천 물놀이 안전관리 강화

14개소, 안전관리요원 40명 배치 등 사고예방 만전

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시가 여름철 물놀이 안전사고를 예방키 위해 계곡·하천 물놀이 안전관리를 강화한다.

9일 시는 7~8월 물놀이객이 많이 찾는 산내면 계곡과 사고위험이 많은 중점 관리지역 14개소에 안전관리요원 40명을 배치해 안전사고 예방과 방역관리에 집중하겠다고 밝혔다.

시는 사전에 물놀이 안전관리요원들의 전문 응급처치 교육 이수를 완료하고, 현장에서 바로 활용할 수 있도록 안전용품 사용법과 코로나19 예방 보건교육도 마쳤다.

또한 올해는 실외 물놀이 활동이 늘어날 것으로 예상돼 안전요원을 증원하고 책임구역 지정 및 취약 시간대 근무자 중점배치, 매일 체온 검사 및 호흡기 증상 여부 확인 등 근무관리를 강화한다.

시는 사전 대비기간 동안 물놀이 관리지역 20개소를 점검하고 위험구역 접근금지를 위한 부표·안전선 설치, 노후용품 정비, 구명조끼 100개를 추가 비치했다.

이와 함께 물놀이·다슬기채취 위험 안내, 물놀이 지역 거리두기 지침 등 현수막 55개를 설치하고 휴대용 심장자동충격기 총 12대를 비치해 현장에서 위급 시 활용할 계획이다.

아울러 안전관리요원 배치지역에 비접촉 발열 체크기와 손소독제를 설치해 집중기간에 이용객 발열 체크, 방문자 명단 작성 등을 시행키로 했다.

시 관계자는 “계곡·하천에서 구명조끼 착용, 음주 후 입수 금지 등 안전 수칙과 코로나19 예방 수칙을 반드시 지켜주시길 바란다”면서 “앞으로도 우리 시는 안전하고 건강한 물놀이 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

