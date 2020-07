김도읍 "추미애-윤석열 법사위에 함께 출석시켜 의혹 밝히자"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당의 법사위 간사인 김도읍 통합당 의원이 "추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장을 법사위에 함께 출석시키자"며 더불어민주당에 요구했다.

김 의원은 9일 통합당 법사위 소속 의원들과 함께 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 "윤호중 법사위원장은 전체회의 개최를 막지 말고 조속한 시일 내 전체회의를 개최해 추 장관과 윤 총장을 함께 출석시켜라"며 이같이 말했다. 앞서 김 의원은 윤 위원장에게 법사위 개최와 윤 총장 출석을 요구했으나, 윤 위원장이 법사위 개최를 거부했다.

이에 대해 김 의원은 "채널 A기자 사건과 관련, 피고발인 신분의 최강욱 열린민주당 대표가 이 사건과 관해 수사지휘에 대한 추 장관의 입장문 가안을 장관측으로부터 받은 게 사실이라면 추 장관의 수사지휘는 공정성을 잃은 것"이라며 "법사위에 추 장관, 윤 총장을 함께 출석시켜 여러 의혹들에 대한 사실관계를 명명백백히 밝히려 한다"고 말했다.

검찰총장이 현재 수사중인 사안에 대해 발언하는 것은 문제 소지가 있다는 지적에 김 의원은 "수사중인 사건의 실체에 대해서 논하자는 게 아니"라며 "수사는 수사대로 하고, 저희가 묻는 것은 법무부 장관이 검찰총장 수사권 침해한 과정에 대해 묻겠다는 것"이라고 설명했다.

이들은 법무부 내부 논의과정이 최 대표에게 유출된 의혹에 대해서도 규탄했다. 조수진 의원은 "발표 안 된 법무무 초안이 어떻게 유출됐는지 최 대표와 추 장관은 밝혀야 한다"며 "정부 공식문서가 특정 인사에게 유출된 것은 국정농단의 본질이며, '비선'에 의한 것도 심각하지만 '실선'에 의한 것이라면 더 심각하다"고 말했다.

그는 "조국 전 법무부 장관 아들의 인턴 허위증명서 발급으로 업무방해 혐의로 기소돼 재판을 받고 있는 최 대표가 검찰총장을 찍어내기 위한 수사지휘권 박탈 시도에 조직적으로 개입했다는 점에서 충격적"이라며 "최 대표의 말대로 '언뜻 본 글을 옮겨적은 것'이라면, 문재인 정부의 기강해이가 막장이라는 것"이라고 지적했다.

조 의원은 '검찰총장을 불러 이야기를 듣는 일이 전례가 없다'는 지적에도 "문무일 전 검찰총장이 현안 관련 출석한 적이 있고, 윤 총장도 2013년 청문회 증인으로 출석한 바 있다"며 "백혜련 여당 간사는 검찰총장의 답변을 듣는 것이 정치적 중립을 해치는 것이라는데, 정치적 중립을 해치는 것은 법무부 장관과 여당"이라고 반박했다.

유상범 의원은 "사법에 관한 책임을 지는 법무부 장관과 그 직원들이 형사피고인 신분인 최 대표와 발표 내용을 공유한다는 것은 결코 있을 수 없는 일"이라며 "두 분(추미애-최강욱)의 관계가 어떤지는 저희가 알 수 없지만 보도자료가 공유됐다는 건 극히 의심스러운 관계"라고 꼬집었다.

이지은 기자