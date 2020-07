강달호(왼쪽) 현대오일뱅크 대표이사와 신학철 LG화학 대표이사가 9일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '대산산단 주요기업 최고경영자 화학사고예방 간담회'에 참석해 의견을 나누고 있다./강진형 기자aymsdream@

