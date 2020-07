"신한은행 유튜브 라이브 세미나 보고 연금과 친해지세요"

[아시아경제 김효진 기자] 신한은행은 오는 15일 오후 6시 유튜브 라이브 방송을 통해 연금의 필요성과 연금 제도 등을 설명하는 '제1회 퇴근길 온에어' 온라인 세미나를 개최한다고 9일 밝혔다.

'퇴근길 온에어' 세미나는 연금의 필요성은 알고 있지만 은퇴 전 연금 준비에 대해 막연함을 느끼는 3040세대에게 쉽고 편한 방법으로 연금 정보를 전달하기 위해 마련됐으며 시간 및 장소에 제약없이 핸드폰으로 간편하게 세미나에 참여할 수 있도록 유튜브 라이브 방송으로 진행된다.

이번 세미나는 '우리는 왜 연금을 멀리할까'와 '오늘부터 친해지는 내 모든 연금' 이라는 주제로 신한은행 미래설계센터의 은퇴설계 전문가가 연금의 필요성 및 연금 준비 시 꼭 알아야 할 3층 연금제도(국민연금ㆍ퇴직연금ㆍ개인연금)에 대해 강의한다.

강의 내용에 관한 퀴즈 이벤트도 있다. 강의 내용에 대한 질문을 연금 관련 Q&A(문답) 게시판에 등록하면 전문가의 답변을 받아볼 수도 있다.

신한은행 관계자는 "고객의 행복한 미래설계를 위한 종합적인 은퇴 솔루션을 제시할 수 있도록 다양한 주제의 세미나를 진행해 나갈 계획"이라며 "연금과 은퇴준비에 관심있는 고객이면 누구나 이번 '퇴근길 온에어' 세미나를 통해 연금과 친해질 수 있을 것"이라고 말했다.

'제1회 퇴근길 온에어' 세미나의 참여 신청은 오는 14일까지 신한 쏠(SOL) 이벤트 페이지 및 미래설계포유 웹에서 할 수 있다.

