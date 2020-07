서훈 靑안보실장, 비건 美부장관 접견…"북미대화 재개 중요"

[아시아경제 손선희 기자] 서훈 국가안보실장은 9일 청와대에서 스티븐 비건 미국 국무부 부장관 겸 대북정책특별대표를 접견했다고 청와대가 밝혔다. 지난 3일 서 실장이 취임한 이후 이뤄진 첫 만남이다.

이날 청와대에 따르면 서 실장과 비건 부장관의 면담은 오전 10시부터 약 1시간10분 동안 이뤄졌다. 서 실장은 "굳건한 한미동맹은 우리 외교안보 정책의 근간"이라며 "한미 간 긴밀한 소통을 지속해 나가자"고 했다. 비건 부장관도 한미동맹에 대한 미국 정부의 확고한 의지를 재확인했다고 청와대가 전했다.

아울러 양측은 최근 북한 관련 동향에 대한 평가를 공유하고, 한반도 평화 프로세스를 진전시키기 위한 방안에 대해 논의했다. 서 실장은 비건 부장관이 북미 대화 재개를 위해 노력한 점을 높이 평가하고, 관련 노력을 지속해 달라고 당부했다.

비건 부장관도 북미 간 대화 재개의 중요성을 강조하면서 우리나라와 긴밀한 공조 체제를 유지하기로 했다.

또 양측은 각종 한미 양자 현안 및 국제 정세에 관해 논의하고, 방위비 분담금 협상을 조속히 마무리하자는 데 의견을 모았다고 청와대가 밝혔다.

