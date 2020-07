김종인 "새 당명, 국민 모두 함께 하는 의미 들어가야"

[아시아경제 이지은 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 새 당명과 관련 "국민 모두가 함께 하는 의미가 들어가야 한다"고 밝혔다. 통합당 내에서는 '미스터트롯' 방식 등 국민을 대상으로 의견을 모을 수 있는 다양한 방안이 논의되고 있다.

김 위원장은 9일 오전 열린 비대위 회의에서 "(새 당명은) 국민 모두가 함께 하는 의미가 들어갔으면 좋겠다"며 "새롭게 나아간다는 의미, 옛날을 회상하지 않고 미래로 나아가는 의미도 필요하다"고 말했다.

김수민 통합당 홍보위원장은 이와 관련 "과거와 달리 혁신, 개방적, 민주적 과정을 거쳐 당명개정을 해야한다"며 "국민과 언론의 관심을 환기하고 긍정적인 경험을 형성한다는 콘셉트로 당명개정이 이뤄져야 한다"고 보고했다.

이어 "단순히 과거 당명개정 경험을 답습하지 않고 축제와 같은 공감대를 형성하는 방향으로 추진할 계획"이라며 "비대위 산하에서 여러 특위 구성해 운영하고 있는데, 특위 중 괄목할 만한 성과가 나오면 그것을 (당명에) 반영할 수도 있다"고 덧붙였다. 또 정강정책특위의 경우 이달 말까지 정강정책 변경 과정을 마무리할 방침이다.

미스터트롯 등 국민들을 대상으로 한 경선 방식도 거론되고 있다. 배준영 통합당 대변인은 이날 국회 소통관에서 기자들과 만나 "(국민 참여 방법은) 여러가지가 있다. 미스터트롯이라던가"라며 "국민적 공감대를 형성해 '약자와의 동행' 취지를 담고 영역을 확대하는 취지에 맞는 한바탕 축제로 (운영할 것)"이라고 말했다.

이어 "여론조사를 보면, 저희 당이 외면받는 정당에서 국민적 공감대를 형성해 나가는 과정"이라며 "예전에는 당명을 공모할 때 상투적 방법으로 하다 보니 국민적 공감대를 형성에 미비했지만 최숙현 선수 사태, 인국공 사태 등 약자와 동행하려는 저희 방침이 국민들에게 알려지면 공모도 잘 할 수 있을 것"이라고 말했다.

이날 윤석열 검찰총장이 추미애 법무장관의 수사지휘를 받아들인 데 대해서는 "검찰총장과 법무부 장관을 모두 대통령이 임명했는데, 대통령이 검찰-법무부 사이의 투쟁에 나몰라라 하는 그런 자세를 취하고 있다"며 "임명권자인 대통령이 이 문제를 해결해 나가야 한다"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr