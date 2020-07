급기야는 '한시적 공기업' 주장…안갯속 쌍용차

[아시아경제 성기호 기자] 경영 위기를 겪고 있는 쌍용자동차의 일부 직원이 급기야는 '한시적 공기업화'를 제안하고 나섰다. 산업은행이 이번 달 갚아야 할 대출금의 만기를 6개월 연장해 주기로 했지만, 꼬리에 꼬리를 무는 고비가 다가오고 있어 앞날이 여전히 험난한 상황이기 때문이다. 하지만 정부와 정치권은 '한시적 공기업화' 주장에 일단 회의적인 입장이다.

9일 자동차 업계에 따르면 쌍용차 내 민주노총 계열 직원들은 6일 '한시적 공기업화를 제안한다'는 제목의 소식지를 냈다. 이들은 정부가 일정 부분 쌍용차에 투자를 단행해 지분을 소유하고 경영에 개입해야 한다고 주장했다. 이후 정상화가 이뤄지면 장기적인 청사진 등으로 지분매각 등을 논의하면 된다는 설명이다.

현재 쌍용차 매각 주관사인 삼성증권과 로스차일드는 7일부터 일주일간 평택공장 현장실사를 진행 중에 있다. 현장실사가 이뤄지고 있지만 쌍용차가 매각될 수 있을지는 미지수인 상황이다. 쌍용차 일부 직원의 한시적 공기업화 주장은 이같은 배경에서 나온 것으로 풀이된다.

쌍용차는 2009년도 '쌍용 사태' 당시에도 노조를 중심으로 한시적 공기업화 주장이 나왔지만, 논의조차 이뤄지지 않았다. 이번 위기 초반에도 정부나 지자체가 지분 일부를 매입하는 '평택형 일자리' 방안이 거론되었지만, 아이디어 차원에서만 머물렀던 상황이다.

이번에도 쌍용차의 한시적 공기업화 방안은 실현되기 어려운 분위기다. 한 정부 관계자는 쌍용차 한시적 공기업화에 대해 "논의조차 이뤄진 적이 없다"는 입장을 밝혔다. 평택시 관계자도 '평택형 일자리' 방안에 대해 "전혀 거론된 바가 없다"고 설명했다.

결정권을 가지고 있는 정치권에서도 부정적인 기류다. 한 여당 관계자는 "만약 쌍용차의 한시적 공기업화가 실현될 경우, 경영이 어려운 다른 기업도 공기업화를 요구할 수 있다"며 "공적 자금 투입도 결정하지 못하는 상황에서 한시적 공기업화는 가능성이 작다"고 지적했다.

한시적 공기업화 등 단기처방보다 자동차 산업 전반에 대한 전략을 다시 짜야 한다는 지적도 나온다. 이항구 산업연구원 선임연구위원은 "한때 미국의 공기업이었던 GM의 경우 공기업화를 실행하기 위해 1년 이상의 준비가 걸렸다"고 설명했다. 이어 "무엇보다 급한 것은 2003년 이후 전무했던 자동차 산업 종합 대책을 다시 수립해야 하는 것"이라며 "이미 다른 완성차 업체를 비롯해 거대 부품사도 위험이 눈앞에 다가왔기 때문에 정부 정책의 전면적인 재검토가 필요하다"고 강조했다.

