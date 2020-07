[아시아경제 온라인이슈팀] 아트 요가로 활동하는 상아 요니니가 독보적인 유연성을 자랑했다.

최근 상아 요니니는 자신의 인스타그램에 "오랜만에 해본 아사나(나무자세)" 라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 핑크색 요가복을 입고 거실 위에서 요가 자세를 하고 있는 모습니다. 팬들은 "놀라워요. 믿을 수 없어요" 라며 찬사를 보냈다.

한편 상아 요니니는 영국 감성 매거진 '브리드 코리아'와 콜라보 콘텐츠를 제작 했다.

