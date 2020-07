'검사 내전' 김웅 "秋 최후통첩, 사채업자 내용증명 같아"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 추미애 법무부 장관이 '검언유착' 의혹에 발동한 수사지휘권에 윤석열 검찰총장이 입장 표명을 하지 않자 '하루를 더 기다리겠다'라고 최후통첩을 전한 가운데 김웅 미래통합당 의원이 추 장관의 최후통첩에 "사채업자가 보내는 내용증명 같다"라고 비판했다.

'검사 내전'의 저자이자 검사 출신인 김 의원은 8일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "법에 있다고 마구잡이로 지휘할 수 있다는 논리라면 헌법에 규정되어 있으니 대통령이 마구 계엄령을 선포할 수 있다는 것과 같다"라며 이같이 말했다.

그러면서 "아들을 위해 건 전화는 사(私)가 아닌 공(公)이고, 사(邪)가 아닌 정(正)인가"라고 거듭 비판했다.

앞서 추 장관은 같은 날 오전 대변인실을 통해 윤 총장에게 수사 지휘권에 대한 수용 여부를 답변하라고 공개적으로 요구하는 입장문을 냈다.

추 장관은 입장문을 통해 "더 이상 옳지 않은 길로 돌아가서는 안 된다. 9일 오전 10시까지 하루 더 기다리겠다. (윤석열) 총장의 현명한 판단을 기다리겠다"라고 밝혔다.

그러면서 추 장관은 "벌써 일주일이 지났다. 공(公)과 사(私)는 함께 갈 수 없다. 정(正)과 사(邪)는 함께 갈 수 없다"라고 했다.

윤 총장은 지난 2일 검언유착 의혹과 관련한 전문수사자문단 소집 절차를 중단하고 지휘에서 손을 떼라는 내용의 수사지휘를 받고도 이날까지 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

