8일부터 10일까지 3일간 동행 세일과 함께하는 '제1회 서울 아랫길 투어 페스타'

제1회 서울 아랫길 투어 페스타가 8일부터 10일까지 3일간 개최된다.

서울 아랫길 투어 페스타는 소상공인 시장 진흥공단과 중소벤처기업부가 지원하는 시장경영 바우처(추경)로 진행하며, 2.7km구간으로 국내 최장 지하상가인 을지·시티스타몰에서 열린다.

이번 행사는 코로나 19로 위축된 시장경제를 활성화하고, 소비자가 합리적인 가격으로 물건을 구매할 수 있도록 돕는 동행 세일도 함께 만나 볼 수 있다. 서울시청부터 동대문 디자인플라자(DDP)를 잇는 을지로 을지 스타몰과 시청 시티스타몰에서 진행된다.

행사기간 동안 동행 세일, 점포별 할인 및 쿠폰 행사를 실시한다. 또한 ▲스탬프 투어 ▲포토존 해시태그 이벤트 ▲ QR코드 퀴즈 ▲응원 프로젝트 ▲덕분에 릴레이 캠페인 ▲ 스크래치 복권&경품 응모권 증정 행사도 함께한다.

서울 아랫길 투어 페스타는 스탬프 존 4개소와 포토존 2개소를 마련해놓고, 스타몰 스탬프 여권 용지에 2개 이상 스탬핑을 받거나 상품 구매 시 경품 응모권을 지급하고 포토존 행사 및 이벤트 참여 시 스크래치 복권을 증정하여 해당 당첨 경품을 지급한다.

경품은 순금 24K 미니 골드바와 니콘 FM2 필름 카메라, 애플 에어 팟 프로 등의 다양한 상품이 준비되어 있으며, 당일 구매 영수증으로 경품 응모권과 스크래치 복권을 모두 받을 수 있다.

더불어, 윗길에서는 시민들의 눈길을 사로잡을 프로모션과 캠페인도 만나볼 수 있다. ‘워킹 배너 가위바위보 프로모션'을 통해 오피스맨들의 활발한 행사 참여와 시장 홍보를 진행하고, ‘서울 아랫길 을지·시티스타몰을 아시나요?’라는 ‘QR코드 퀴즈’ 이벤트를 통해 다 맞춘 사람에게 모두 스크래치 복권을 증정하는 행사도 만나 볼 수 있다.

매장에서 구매한 영수증을 모금함에 넣으면, 목표 금액 달성 후 서울시설공단 을지로 관리소 미화원에게 기부 물품이 전달되는 뜻깊은 ‘덕분에 릴레이 행사’도 함께한다.

행사 관계자는 "앞으로 3일간 을지·시티스타몰 등지에서 열리는 제1회 서울 아랫길 투어 페스타에 많은 관심과 성원을 부탁드린다"며 " 소상공인 시장 진흥공단과 중소벤처기업부가 지원하는 시장경영 바우처로 진행된다"고 설명했다.

그는 "상인들은 시장 경제 활성화 효과를 얻을 수 있으며, 소비자는 합리적인 가격에 다양한 제품을 구매할 수 있다. 또, 눈을 즐겁게 하는 다양한 부대행사도 마련돼 코로나 19로 지친 시민들에게 좋은 기회가 될 것으로 보인다"고 전했다.

한편 첫날인 8일에는 1500여명이 행사에 참여했다.

