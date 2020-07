혈압 조절 단백질 찾았다.. 고혈압 신약 초석

[아시아경제 황준호 기자] 국내 연구진이 혈압을 감지해 혈류를 조절하는 단백질을 찾았다. 혈류를 감지해 혈압을 조절하는 대동맥 혈압수용체에서 실질적으로 혈압을 조절하는 센서 단백질을 확인한 것이다. 연구진은 심장 혈압감지의 오류로 인한 고혈압을 치료하는데 초석이 될 발견이라고 평가했다.

오우택 한국과학기술연구원(KIST) 뇌과학연구소 박사의 연구팀은 근육의 수축과 이완을 조절하는 기계채널 단백질인 텐토닌3가 심장의 혈압 또한 정밀하게 조절하는 센서로 작용한다고 9일 발표했다.

연구팀은 혈압을 조절하는 센서를 파악하기 위해 심장 근방의 신경다발을 관찰하던 중 대동맥 혈압수용체 신경 말단에서 기계채널 텐토닌3의 유전자를 다량 발견했다. 특히, 텐토닌3을 발현하는 신경은 대동맥을 완전히 싸고 있었다,

연구팀은 관찰 결과를 토대로, 텐토닌3 유전자를 제거한 쥐를 통해 실험을 진행했다. 이 결과, 테토닌3 유전자가 결여된 쥐의 혈압 감지 능력이 크게 떨어지는 것을 확인했다. 연구팀은 다시 텐토닌3 유전자를 다시 발현시켰는데 쥐의 혈압은 원상태로 돌아왔다.

오 박사는 "심장의 혈류를 감지해 혈압을 조절하는 텐토닌3 이온채널의 역할을 조명했고, 동물의 혈압 감지 시스템의 생리학적인 이해의 범위를 한층 넓힌 연구"라며 "이번 연구는 심장 혈압감지의 오류로 인한 고혈압 치료에 초석이 되는데 큰 역할을 할 것으로 생각한다"고 밝혔다.

