광주 광륵사·수원 교인모임도 방문판매發 감염(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 광주 광륵사와 수원 교인모임에서 발생한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염은 방문판매업체와 관련이 있는 것으로 나타났다.

정은경 중앙방역대책본부 본부장은 8일 충북 오송 질병관리본부에서 열린 정례 브리핑에서 "광륵사와 수원 교인모임 집단감염을 방문판매 모임 관련으로 재분류했다"고 말했다 .

광주 광륵사 관련 집단감염은 이날 방문판매 관련으로 새롭게 분류됐다. 누적 확진자는 95명으로, 이날 추가 확진자는 광륵사(1명), 광주일곡중앙교회(1명), SM사우나(1명) 등 총 3명이다.

광주에서는 또 동구 소재 고시학원에서 6명이 신규 확진됐다. 정 본부장은 "방문판매 등 기존 집단 발생과의 연관성에 대한 조사가 진행 중"이라고 말했다.

경기도 수원시 교인모임 관련 집단감염도 수도권 방문판매 관련에 포함됐다. 이날 군포 해피랑힐링센터(1명)와 고양 원당성당(4명)에서 5명의 확진자가 추가 발생해 누적 확진자는 30명이다.

방역당국은 지금까지 30명이 확진된 고양 원당성당에 대해서도 수도권 방문판매와의 연관성을 조사하고 있다. 정 본부장은 "가장 먼저 감염된 교인이 방문판매 업체를 다녀왔기 때문에 수도권 방문판매 관련 사례로 분류하고 있다"고 했다.

대전 서구 방문판매 관련 집단감염도 이날 3명이 추가돼 총 87명이다.

정 본부장은 "방문판매 관련 홍보관, 체험관 등은 밀폐된 환경에서 다수의 방문자가 밀집해 장시간 접촉하는 특성상 감염 전파가 일어나기 쉽다"며 "가정방문 등을 통한 소규모 설명회도 제품설명 등의 과정에서 장시간 밀집해 대화가 이뤄진다는 점에서 감염 발생의 우려가 높다"고 말했다.

