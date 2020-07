[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 8일 경남 함양군 안의면 월림리 차오름 농장 농가에서 신 소득 시범사업의 일원으로 고품질 황제의 과일이라 불리는 열대과일 '하미과' 첫 수확을 하고 있다.

