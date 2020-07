'가해자 걱정 논란' 임오경 "내가 최숙현 사건에 가장 분노하고 울분 토했다"

[아시아경제 김수완 기자] 임오경 더불어민주당 의원이 팀 내 가혹행위로 극단적 선택을 한 고(故) 최숙현 트라이애슬론(철인3종경기) 선수의 아버지와 동료 선수들에게 전화를 걸어 가해자를 옹호하는 듯한 취지의 발언을 했다는 논란에 휩싸인 가운데, 임 의원이 "이번 사건에 대해 가장 분노했고 울분을 토했으며 어떻게든 해결책을 제시할 것"이라고 입장을 밝혔다.

임 의원은 8일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "어제 현안 보고에서 대한체육회, 경주시체육회, 대한철인3종협회, 감독 등을 그 누구보다 적극적으로 질책한 것도 바로 그 이유 때문"이라며 이같이 말했다.

이어 "최숙현 선수의 안타까운 죽음에 다시 한번 깊은 애도를 표하며 고인의 명복을 빈다"며 "저는 누구보다 스포츠 현장을 잘 아는 사람으로서 반드시 진실을 규명하고 제2, 제3의 피해자가 나오지 않도록 대책 마련 및 관련법 발의에 최선을 다하고 있다"고 강조했다.

대한철인3종협회 스포츠공정위원회가 가해자인 감독과 선수들에 영구제명·자격정지 등 처분을 내린 데 대해서는 "왜 이제야 내려졌는지 정말 답답하다"고 말했다.

그러면서 "저는 이 사태에 대해 스포츠 현장에서 지도자로 있었던 한 사람으로서 우리 사회에 제2, 제3의 최숙현이 다시는 나타나지 않도록 끝까지 노력할 것"이라며 "국회차원의 청문회를 추진해서라도 끝까지 진실을 규명하겠다. 또 대안을 만들고 시스템을 제대로 구축하기 위해 노력할 것"이라고 강조했다.

끝으로 그는 "전화 녹취록으로 저를 걱정해주시며 심려를 입으신 국민들이 계시다면 송구스럽다"라면서 "언론에 잘 보이기 위한 일만 하지는 않을 것이다. 고인의 희생이 더 이상 반복되지 않도록 이 사회를 지키겠다"고 밝혔다.

한편 앞서 임 의원은 최 선수의 동료에게 "부산체육회는 무슨 죄냐", "남자친구와 안 좋은 게 있었나?", "경주시청이 독특한 것" 등 부적절한 발언을 해 논란이 일었다.

지난 5일 TV조선은 해당 발언을 담을 통화 녹취록을 공개했다. 보도에 따르면 임 의원은 지난 3일 부산시청 소속 최 선수의 동료에게 전화를 걸어 자신을 "국회의원 임오경"이라고 소개했다. 이후 최 선수가 받았던 경찰과 검찰 조사에 대해 "왜 이렇게 부모님까지 가혹하게 이렇게 자식을···. (가해자들을 징계할) 다른 절차가 충분히 있고, 징계를 줄 수 있고 제명을 시킬 수도 있는 방법이 있는데···. 어린 선수에게 검찰과 경찰 조사를 받게 했는지···"라고 했다.

최 선수가 부산시청으로 팀을 옮긴 뒤 극단적 선택을 한 부분을 놓고는 부산시체육회를 감싸는 취지의 발언도 했다. 그는 "잘해보자고 팀까지 옮겼는데 마음이 아프다. 좋은 팀으로 와서 잘 지내고 있는데, 지금 부산 선생님은 무슨 죄가 있고, 부산 체육회가 무슨 죄가 있고···. 왜 부산 쪽까지 이렇게 피해를 보고 있는지···"라고 했다.

보도 후 논란이 커지자 임 의원은 같은 날 입장문을 내고 "임오경의 진상규명이 두려워 이를 끌어내리려는 보수 체육계와 이에 결탁한 보수 언론에 심각한 유감을 표한다"며 "이에 굴하지 않고 문체위는 최 선수의 사망사고 진실을 파헤치고 국정조사를 통해 관련자들을 발본색원할 것"이라고 밝혔다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr