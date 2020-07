예탁금 50兆 시대…유안타證, 온라인 주식투자 설명회 개최

카카오TV·유튜브 등으로 시청 가능

[아시아경제 이민우 기자] 유안타증권이 전국 동시에 진행되는 온라인 주식투자 설명회를 개최한다.

유안타증권은 이 같은 주식투자 설명회 '예탁금 50조 시대! 슬기로운 주식생활'을 9일 오후 4시에 개최한다고 8일 밝혔다. 웨비나(웹+세미나)로 진행하는 주식 투자설명회로 급락 후 단기 반등한 시장의 현재 상황과 중장기 상승 추세가 유효할지에 대해 점검할 예정이다.

김승현 유안타증권 투자전략팀장이 '하반기 주식시장 전망 및 투자전략'에 대해 강연하고 유동원 유안타증권 글로벌투자본부장이 '하반기 글로벌 투자전략'을 제시할 예정이다.

이번 설명회는 유튜브나 카카오TV에서 유안타증권 검색 후 라이브 시청하기로 누구든지 참여 가능하다. 신남석 유안타증권 리테일전략본부장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 대면 세미나가 어려운 상황이나 시장 현황과 전망에 대한 고객들의 문의는 늘고 있다"며 "이번 웨비나가 시장 정보를 보다 신속하고 효율적으로 전달함으로써 고객들의 다양한 니즈를 충족하고 불확실한 여건 속에서도 더 나은 투자 기회를 모색할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr