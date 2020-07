중견기업 차세대 리더, ICT 전문기업 더존비즈온 방문

중견련, ‘2020년 제1회 중견기업 Young CEO 기업 탐방’ 개최

[아시아경제 김철현 기자] 한국중견기업연합회 명문장수기업센터는 정보통신기술 전문기업 더존비즈온에서 '2020년 제1회 중견기업 Young CEO 기업 탐방'을 개최했다고 8일 밝혔다.

7일 서울 을지로에 위치한 더존을지타워에서 열린 이번 행사에는 기보스틸, 한국카본, 샘표식품 등 중견기업 차세대 리더 30여 명이 참가했다. 참가자들은 더존비즈온의 전사적자원관리(ERP) 시스템을 비롯한 다양한 미래형 솔루션과 비즈니스 플랫폼 등을 체험했다.

중견련 부회장사인 더존비즈온은 ERP, 그룹웨어, 정보보호, 클라우드 등 소프트웨어 분야 국내 시장 점유율 1위 기업이다. 올해 2월에는 '중견·중소기업 빅데이터 유통 플랫폼'을 오픈하고 신진 기업들의 글로벌 시장 진출을 위한 클라우드 컴퓨팅 기반 서비스 개발 공간을 제공하고 있다.

이충열 중견련 명문장수기업센터장은 "4차 산업혁명 시대, 데이터·인공지능 경제 활성화를 위한 디지털 뉴딜 정책에 발맞춰 중견기업의 디지털 트랜스포메이션 역량 강화를 지원할 실효적인 프로그램을 지속적으로 확대할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr