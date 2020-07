민주당 '부동산 전수조사' 방침에…다주택자 의원들 "매각할 것"

다주택자 민주당 의원들, 매각 의사 피력

민주당·시민당 180명 중 다주택자 42명

경실련 "민주당, 투기세력화 되고 있어"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 더불어민주당이 전체 의원에 대해 '부동산 전수조사'를 실시한 가운데, 앞서 다주택자로 지목된 의원들은 주택을 처분하기 위한 절차를 밟겠다는 입장을 내놨다.

민주당 의원 중 가장 많은 5채를 보유한 것으로 나타난 이개호 의원은 "5채 중 3채가 상속 자산이었는데 2채는 지분을 포기했다"며 "나머지 1채도 포기 절차를 밟고 있으며, 나머지는 매각 절차 중으로 광주에 있는 가족 실거주용 1채만 남길 것"이라고 밝혔다.

서울 강남구 2채와 수도권 2채 등 총 4채의 부동산을 보유한 임종성 의원도 "진작 4채 모두 시세보다 싸게 내놓은 상황으로 매매가 아직 안됐다"고 밝혔다.

3주택자인 이상민 의원은 "대전 아파트 2채는 나와 어머니가 각각 실거주 하고 있다"며 "나머지 1채는 다리가 불편해 출퇴근을 위해 오산에 마련한 주거용 상가인데, 해당 주택은 총선 당시 투기 과열지구가 아니었다"고 설명했다.

이어 "당과 협의해서 팔라고 하면 팔겠다"고 매각 의사를 피력했다.

또 다른 3주택자인 박범계 의원은 페이스북에 쓴 글에서 "문제의 다주택으로 지적받은 대구와 밀양 주택과 건물을 순차 처분하기로 아내와 합의했다"고 밝혔다.

앞서 민주당은 소속 의원 176명에 대한 주택보유실태 전수조사에 돌입했다. 김남국 민주당 의원은 7일 아침 라디오 인터뷰에서 "당에서 어제 바로 즉시 현재 의원들이 보유하고 있는 부동산 현황이 어떻게 되는지 확인했다"며 "오늘 새벽에 부동산 계약서를 들고 오라고 해서 '나는 (부동산) 소유가 아닌데 들고 가야 하느냐' 그랬더니 '다 들고 오라'고 하더라"고 말했다.

민주당의 보유주택 전수조사 방침은 최근 부동산 가격이 불안정해지면서 여론이 흉흉해지자, 우선 '집안 단속'을 함으로써 부동산 투기 근절 의지를 보이고자 하는 것으로 풀이된다.

경제정의실천시민연합(경실련)은 이날 서울 여의도 민주당 당사에서 기자회견을 열고 민주당 의원들의 주택 보유 현황을 발표하면서 "다주택 의원들은 지금 당장 주택을 처분하라"고 촉구하기도 했다.

경실련에 따르면 지난 21대 총선에 당선됐던 민주당·더불어시민당 국회의원 180명 중 약 23%에 이르는 42명이 다주택자로 확인됐다. 이들 중 투기지역·투기과열지구·조정대상지역에 다주택을 보유한 의원만 21명이다.

경실련은 "문재인 정부의 모순적 행보에 다주택자들은 매물을 내놓지 않고, 시장과 정책을 관망하고 있다"며 "집권 여당인 민주당은 부동산의 거품 제거와 투기 근절에 앞장서야 함에도 스스로 투기세력화 되어 부동산 개혁에 반대해 왔다"고 주장했다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr