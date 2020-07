[아시아경제 유병돈 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 110,500 전일대비 2,500 등락률 -2.21% 거래량 469,616 전일가 113,000 2020.07.07 15:30 장마감 close 은 서울 서초구 반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업 공사 계약을 맺었다고 7일 공시했다.

계약금액은 8087억원으로 최근 매출액의 2.63%에 해당한다.

공사는 반포동 반포3주구에 지하 3층~지상 35층 17개동 아파트 및 부대복리시설을 짓는 사업이다.

공사기간은 착공일로부터 34개월이다. 삼성물산 측은 "공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동될 수 있다"고 덧붙였다.

