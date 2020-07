KOTRA, '2020 그린에너지엑스포' 수출상담회 개최

20개국, 64개 해외 기업 참가

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)가 이달 15일부터 사흘 간 대구 엑스코에서 ‘2020 그린에너지엑스포’ 수출상담회를 연다고 7일 밝혔다. 그린에너지엑스포는 신재생에너지 분야 국내 최대 전시회로, KOTRA는 올해 비대면 화상 형태로 상담회를 진행한다.

세계 태양광 발전 시장은 대체 에너지 수요 증가와 각국의 탄소배출 절감 노력에 따라 지난 10년간 계속 성장해왔다. 하지만 프로젝트 수주용 대량구매가 많은 산업 특성상 가격이 저렴한 중국산 등 일부 국가 제품이 시장을 대부분 차지했다.

최근에는 저탄소·고효율 발전으로 단가가 떨어지고 발전차액지원제(FIT)도 정체된 탓에 설비 효율성 경쟁이 치열해지고 있다. 저렴한 가격보다는 안정적으로 대량발전이 가능한 설비가 각광받으면서 우수한 품질의 한국기업 설비에 대한 관심도 높아졌다.

이번 상담회에는 20개국, 64개 기업이 참가한다. 말레이시아, 인도, 모잠비크, 사우디, 이집트 등 각국 프로젝트 발주권을 가진 국영 전력회사도 섭외됐다. 특히 말레이시아는 대형 태양광(LSS) 프로젝트를 추진하며 2023년까지 신재생에너지 발전용량 2000메가와트(MW) 달성을 위해 노력하고 있다.

KOTRA는 상담회를 전국 단위로 확대했으며, 오는 10일까지 한국 중소·중견기업의 참가 신청을 받고 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr