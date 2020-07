기보, '예비창업패키지 원데이 네트워킹 행사' 개최

성공사례 공유·투자 특강·네트워킹 시간 통해 예비창업자 성공창업 지원

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 6일 서울시 서초구 JW 메리어트 호텔에서 '2019 예비창업패키지 지원사업'을 통해 성장한 선배 창업자와 올해 지원 대상자로 선정된 후배창업자 등 100여명이 참석한 가운데 '예비창업패키지 원데이 네트워킹 행사'를 개최했다고 밝혔다.

중소벤처기업부가 총괄한 예비창업패키지는 만 39세 이하의 창업 경험이 없는 청년을 대상으로 원활한 창업을 돕기 위한 사업으로, 기보는 주관 기관으로 참여해 일반 분야 및 소셜벤처분야에서 600여개 기업을 선정해 자금, 창업교육, 멘토링 등을 지원했다.

'코로나19 극복할 수 있습니다. 힘내라 대한민국, 힘내라 청춘'을 슬로건으로 진행된 이번 행사는 선·후배 창업자 간의 교류 및 소통의 장 마련을 통해 예비창업자에게 필요한 창업 및 사업정보, 노하우를 공유하고 창업자 간의 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

이날 행사는 총 3부로 나눠 진행됐으며 1부에선 코로나19 확산에 따른 비대면 시대에 대비한 선배 창업자의 성공사례 발표가 있었고, 2부에선 김유진 스파크랩 대표가 '스타트업과 투자'를 주제로 예비창업자의 자금 조달 및 투자유치 방법에 대해 강연했다. 이어진 3부에선 선·후배 창업자 간 네트워킹 시간이 진행됐다.

백경호 기보 이사는 "도전적이고 열정적인 예비창업자의 적극적인 협조로 2019 예비창업패키지 사업이 성공적으로 잘 마무리 됐다"며 "앞으로도 기보는 대한민국의 코로나19 극복과 새로운 도전을 시작하는 창업자의 든든한 동반자로서 함께 하겠다"고 밝혔다.

