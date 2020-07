KOTRA, 수출 중소기업 대상 긴급 바우처 발급

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA가 수출 중소·중견기업을 대상으로 '긴급 바우처'를 발급한다고 6일 밝혔다.

KOTRA는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 우리 기업이 화상상담, 온라인전시 등 비대면 사업에 참가해 해외 거래선을 발굴하도록 돕고있다. 기업들은 향후 해외마케팅 활동 계획에 따라 바우처를 신청하고 서비스 자금을 지원 받을 수 있다.

선정될 경우 1000만원 이내, 5개월 미만 동안 사용할 수 있는 바우처가 발급된다. 수출바우처 누리집에 등록된 해외 홍보용 외국어 카탈로그 제작 등 약 5800개 서비스와 비대면 해외영업 지원 프로그램을 구매할 수 있다.

아울러 최근에는 샘플배송 서비스도 이용 가능해졌다. 코로나19로 막힌 수출 중소·중견기업의 해외마케팅에 물꼬가 트일 것으로 기대된다.

KOTRA는 이달 2일부터 접수하고 있으며, 예산 소진 때까지 선착순으로 선발한다.

