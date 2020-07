옵티머스펀드 회수 자산 얼마나 될까...회계 실사 본격 착수

[아시아경제 박지환 기자] 최대 5000억원 규모의 환매 중단을 사태를 빚은 옵티머스자산운용에 대한 본격적인 자산 회수 절차가 시작됐다.

5일 금융투자업계에 따르면 삼일회계법인과 최대 판매사인 NH투자증권, 옵티머스운용의 관리인으로 선임된 금융감독원 등은 지난 1일부터 실사 계획을 논의하기 위한 회의를 진행 중이다.

펀드 회계 실사는 투자내역 중 회수 가능 자산을 확인하고 손실률을 확정하기 위한 처음 단계이다. 투자자들은 예상 손실액이 확정돼야 금융당국에 분쟁조정 절차를 신청할 수 있다.

현재까지 옵티머스운용이 투자에 사용했다고 밝힌 펀드 자금 규모는 2699억원이다. 5월 말 기준 펀드 설정 잔액이 5172억원인 것을 감안하면 아직 소명하지 못한 금액만도 2500억원 가량에 이르는 것이다.

옵티머스가 펀드 자금 투자처라고 밝힌 아트리파라다이스, 씨피엔에스, 골든코어, 하이컨설팅, 엔비캐피탈대부 등도 대체로 정체가 불분명한 대부업체나 부동산 컨설팅 업체이기 때문에 실제 자금이 투입됐는지 추가 확인이 필요한 상황이다.

업계에서는 라임운용보다 펀드 구조가 비교적 단순해 자산 회수 작업 속도가 빠를 수 있다는 분석이 나온다. 하지만 검찰이 옵티머스운용에 대한 압수수색을 이미 실시한 만큼 주요 자료에 대한 접근이 쉽지 않을 수 있다는 전망도 있다.

금감원은 지난 19일부터 진행한 옵티머스운용에 대한 현장검사를 1주일 더 연장한 상태다.

