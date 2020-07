"'LG 벨벳'과 어울리는 패셔니스타 뽑아주세요"

15일까지 'LG 벨벳 베스트드레서' 투표 이벤트

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 'LG 벨벳' 디자인과 가장 잘 어울리는 패셔니스타를 뽑는다.

LG전자는 이달 3일부터 15일까지 LG 벨벳 베스트드레서 투표 이벤트를 실시한다.

이벤트 참여를 원하는 고객은 LG전자 페이스북에 접속해 'LG 벨벳 체험단’이 촬영한 컨셉사진 총 8장 가운데 마음에 드는 사진을 골라 댓글을 남기고, 다른 친구를 태깅(Tagging)하면 된다. 투표에 참여한 고객 중 추첨을 통해 2명을 선정, LG 벨벳을 증정할 계획이다.

LG전자는 지난 5월15일 LG 벨벳 출시 후, 약 4주간 300명 규모의 ‘LG 벨벳 체험단’을 운영했다. 체험단은 ‘라이프스타일’과 ‘패션·뷰티’ 등으로 분야를 나눠 활동했다.

LG 벨벳 베스트드레서 투표 이벤트는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 언택트 마케팅의 일환이다. LG전자는 고객들의 외부 활동이 제한되는 것을 고려해 ‘온라인 신제품 공개’, ‘SNS 이벤트’ 등 소비자와 비대면 접점 늘리기에 집중하고 있다.

LG전자 관계자는 “LG 벨벳의 매력적인 디자인을 알리기 위한 다양한 언택트 마케팅 활동을 지속할 것”이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr