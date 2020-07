코로나19 신국제협력 TF 2차 민간자문회의…코로나19 시대 보건·개발협력 논의

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 ‘코로나19 시대의 신 국제협력 : 보건과 개발협력’을 주제로 한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신국제협력 태스크포스(TF) 2차 민간자문회의를 3일 개최했다고 밝혔다.

강경화 장관은 "우리나라가 신종 코로나19 대응 과정에서 정부와 국민 간의 신뢰와 전문가들의 의견이 중요하다"면서 "참석 자문위원들에게 국제사회의 지속가능발전에 기여하면서도 코로나19 시대 중견국으로서의 외교적 입지를 강화하기 위한 방안에 대해 제언해 달라"고 요청했다.

아울러 그간 재외국민 귀국 지원을 포함해 △국제사회의 백신 개발 노력 지원 △개도국의 코로나19 대응 지원 등 코로나19 대응을 위한 외교부의 다방면의 노력을 소개했다.

이번 회의에는 보건·의료 및 개발협력분야의 민간전문가 9명이 참석해 △코로나19 시대의 국제보건의료협력 현황 △코로나19 이후 세계질서와 국제개발협력 정책 방향 △방역정책 전망과 국제협력 전략 등에 대해 발표하고 심도 있는 토의를 진행했다.

참석자들은 코로나19 상황이 단기간에 종료되지 않을 것으로 예상되는 만큼 △장기적 대응을 위한 범 정부 차원의 종합 마스터플랜 수립 △각국의 코로나19 대응 여건이 다른 만큼 우리 경험의 일방적 전수보다는 지역적 접근 전략(지역 플랫폼구축)에 기초한 맞춤형 대응 등을 제안했다.

아울러 코로나19 상황에서 지속가능발전목표(SDGs) 이행을 위한 보다 적극적인 노력의 필요성, 국제보건 거버넌스 개선을 위한 한국의 건설적 역할, 일반 국민들의 참여와 열린 소통의 중요성 등을 강조했다.

외교부 당국자는 "코로나19 시대 및 그 이후를 대비하기 위한 외교 정책을 추진해나가는 과정에서 각 분야에서 전문성과 경험을 가진 다양한 전문가들의 의견을 반영해 나갈 예정"이라고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr