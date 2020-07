'헬스걸' 권미진 "전부를 걸고싶은 사람 만났다" 오는 8월 결혼

[아시아경제 강주희 인턴기자] 개그우먼 권미진이 오는 8월 결혼한다.

한편, 권미진은 지난 2012년 KBS2 '개그콘서트'의 코너 '헬스걸'에 출연, 체중을 103.5kg에서 52kg으로 감량해 큰 화제를 모은 바 있다.

다음은 권미진 인스타그램 글 전문

안녕하세요. 권미진입니다. 언제 어떻게 알려야 할까 고민하다가 이렇게 글을 올립니다.

저, 결혼합니다.

말 한마디 한마디에도 정성을 담아주는 참 좋은, 제 전부를 걸어보고 싶은 사람을 만났습니다.

부부가 된다는 것은 행복뿐 아니라 때때로 찾아오는 크고 작은 시련까지도 둘이 함께하기로 결심하는 일이라는 것을 잘 알고 있습니다.

세상에서 가장 멋진 사람의 '여자친구'가 아니라 '오빠의 아내' 딱 한 사람만 할 수 있는 그 자리가 제자리라는 것이 참 벅차고 감사합니다.

결혼식은 8월 29일에 올립니다.

아직 주변에 말씀을 못 드렸는데, 한 분 한 분께 천천히 연락드리려고 하니 양해 부탁드립니다.

저희 두 사람을 축복해주세요.

