한국캐피탈, 코로나19 의료진 응원 ‘덕분에 챌린지’ 동참

[아시아경제 유현석 기자] 한국캐피탈이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료 의료진을 응원하는 ‘덕분에 챌린지’ 캠페인에 동참했다.

한국캐피탈은 서울 본사에서 이상춘 대표를 포함한 임직원들이 회사를 대표해 캠페인에 참여했다고 3일 밝혔다. 한국캐피탈 임직원들은 의료진을 향한 존경과 감사를 뜻하는 수어를 표했다.

‘덕분에 챌린지’는 지난 4월 6일부터 중앙재난안전대책본부에서 시작한 코로나19 의료진 응원 캠페인이다. 의료진에 대한 고마움과 존경을 담은 수어를 사진이나 영상으로 표현한 뒤 릴레이 형식으로 다음 참여자를 지명하는 방식이다.

한국캐피탈은 여신금융협회 지명을 받아 이번 캠페인에 참여했으며 다음 참여자로 제이티캐피탈을 지명했다. 이상춘 한국캐피탈 대표는 “무더위에도 현장에서 헌신하고 있는 의료진의 희생과 노고에 감사의 마음을 전한다”며 “사회적 거리두기, 철저한 방역 등 임직원 모두가 코로나19 확산을 막기 위한 노력에 적극 동참하고 있다”고 말했다.

