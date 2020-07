자이글, NS홈쇼핑 통해 '산소발생기' 마케팅 시작

[아시아경제 유현석 기자] 웰빙가전 전문 기업 자이글 자이글 234920 | 코스닥 증권정보 현재가 3,410 전일대비 20 등락률 +0.59% 거래량 2,799 전일가 3,390 2020.07.03 09:34 장중(20분지연) close 은 오는 5일 오후 3시 NS홈쇼핑을 통해 산소발생기 ‘자이글 숲속’ 홈쇼핑 마케팅을 진행한다고 3일 밝혔다.

자이글은 오랜 기간 연구개발을 통해 주방가전 기업에서 웰빙가전 기업으로 사업을 다각화하고 있다. 미세먼지, 코로나19 사태 등으로 새로운 사업 아이템으로 부상하는 산소를 활용하여 제품 개발에 나서고 있다.

자이글 숲속은 최근 더위와 마스크 사용의 일상화로 인해 답답한 생활속에서 고농도 청정 산소뿐 아니라 청정 공기를 공급하는 공기 청정 기능도 가지고 있다. 사용자는 고농도 산소를 공급받아 쾌적한 실내 환경 조성이 가능하며 360도 이동바퀴를 통해 자유로운 이용이 가능해 집안 어디서든 편하게 고농도 산소를 공급받을 수 있다.

가정용 산소발생기 제품인 자이글 숲속은 산소 발생기 최초로 공인 기관 산소 농도 검증을 받아서 고순도 산소 품질을 인증 받은 제품으로. 풍량에 따라 20년산 편백나무 250~750그루가 내뿜는 양의 산소를 공급할 수 있다. 또한 사용 용도에 따라 헤드셋과 호스를 통해 개별 산소 공급 또는 ZWC의 LED마스크 산소LED돔과 연동을 통해 LED 및 산소 뷰티 케어를 동시에 받을 수 있다.

회사 측은 지속적으로 유통망 확대에도 나서고 있다. 기존 홈쇼핑 라이브 방송은 물론, 홈쇼핑 및 자체 온라인몰 등을 통해 수익성 높은 판매 채널을 늘려가고 있다. 이를 통해 올해 목표로 삼은 흑자 전환에도 성공한다는 계획이다.

자이글 관계자는 “당사는 산소 아이템에 대한 수요를 일찌감치 인식하여 시장을 선점하고 있으며, 이번 홈쇼을 통해 가시적인 성과가 나올 것으로 기대한다”며 “자이글 숲속을 시작으로 다양한 산소 관련 제품을 개발하여 웰빙가전 기업으로서의 이미지를 더욱 굳히겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr