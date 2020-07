LTE 초경량 노트북 '갤럭시북 S', KT 단독 출시

유심 꽂아 쓰는 LTE 노트북, 출고가 139만7000원

노트북 교체 프로그램 '노트북 슈퍼체인지'도 출시

24개월 사용 후 새 삼성 노트북 교체, 최대 50% 보상

[아시아경제 한진주 기자] KT가 삼성전자의 LTE 노트북 '갤럭시북 S'를 3일 출시한다. 통신사 중에서는 KT가 단독으로 출시하며 공식 온라인몰 KT샵과 전국 KT 매장에서 판매한다.

갤럭시북 S는 유심(USIM)을 꽂아 사용하는 LTE 노트북으로 무선랜 접속 없이 어디서든 LTE 망을 통해 인터넷에 접속할 수 있다. 출고가는 139만7000원이다. 갤럭시북 S는 13.3인치 터치스크린에 최신 인텔 프로세서를 탑재한 초경량 노트북으로 무게는 950g, 두께는 11.8mm이다. 최대 17시간 사용 가능한 배터리와 8GB 메모리를 탑재했다. 최신 와이파이 표준인 '와이파이 6'를 지원한다. 알루미늄 소재 외관에 색상은 머큐리 그레이, 얼씨 골드 2종으로 출시된다.

KT는 갤럭시북 S 출시와 함께 국내 최초 프리미엄 노트북 교체 프로그램 ‘노트북 슈퍼체인지’ 프로그램을 선보인다. 갤럭시북 S를 24개월 동안 사용한 후 삼성전자 프리미엄 노트북으로 기기 변경할 경우, 사용하던 갤럭시북 S를 반납하면 최초 출고가의 최대 50%까지 보상 받을 수 있다. 36개월 사용 후 최대 30%를 보상 받을 수 있는 옵션도 추가했다. KT 제휴카드를 이용하면 구매 부담을 더욱 줄일 수 있다.

KT 5G ‘슈퍼플랜’ 스페셜 요금제 이상 사용하거나 LTE 요금제 ‘데이터ON’을 사용하면 월 1만1000원(VAT포함)의 스마트기기 요금제 ‘데이터투게더 라지’를 무료로 이용할 수 있다. 데이터투게더 라지 요금제는 매월 데이터 1GB를 제공하며 스마트폰의 데이터(최대 100GB)도 공유해 쓸 수 있다.

KT는 갤럭시북 S 출시를 기념해 다양한 혜택을 제공한다. 구매 고객 전원에게 Seezn(시즌)에서 200여개의 실시간 채널과 8만여편의 VOD를 무제한으로 즐길 수 있는 시즌 플레인 90일 무료 체험권과 갤럭시 버즈+(블루) 9만9000원 할인 혜택을 제공한다. KT샵에서는 3일부터 10일까지 구매 고객 중 선착순 200명에게 삼성 정품 멀티포트 어댑터와 고급 파우치를 증정한다. 삼성 PC 혜택 앱을 통해 ▲한컴오피스 2020 ▲삼성 에듀닷컴 1년 무료 수강권 ▲밀리의 서재 3개월 구독권 등 푸짐한 혜택을 받아볼 수 있다. 신청기한은 8월 31일까지다.

이현석 KT 디바이스사업본부장 전무는 “PC의 성능과 모바일의 휴대성을 완벽하게 결합한 갤럭시북 S를 KT의 우수한 통신 서비스와 함께 만나보시길 바란다”며 “KT는 앞으로도 고객이 원하는 다양한 디바이스 라인업을 확대해 나갈 것”고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr