씨엠에스랩, 대전보건대와 산학협력 협약

[아시아경제 조유진 기자] 더마 브랜드 셀퓨전씨를 운영 중인 씨엠에스랩(대표 이진수)이 대전보건대학교와 산학협력 협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 산학협력 협약을 통해 씨엠에스랩은 높은 전문성을 보유한 대전보건대학교 뷰티미용학과 학생들의 의견을 제품 개발에 참고할 계획이다.

제품 출시 전 품평을 통해 소비자이자 미래 관련 직종 종사자의 의견을 사전 청취하고 제품의 전문성을 강화해 나간다. 또 씨엠에스랩 내부 인사를 산학협력위원으로 위촉해 양질의 뷰티 산업 인재 교육 과정 개발에 힘쓰는 한편, 양 기관이 개최하는 세미나, 연구발표회 및 전문가 초청 강연 등을 통해 정보 교류를 활발히 할 방침이다.

씨엠에스랩 관계자는 “대전보건대학교는 뷰티케어 학과를 통해 피부 미용 전문가를 양성 중인 만큼, 인력·정보·기술 교류를 통해 양사간 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다”며 “이번 산학협력 협약을 시작으로 앞으로도 미래형 인재 개발과 인력 양성을 위해 다양한 노력을 할 것”이라고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr