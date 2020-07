김정은, 정치국 회의서 코로나 논의…대남 군사행동 언급 없어(2보)

당 중앙위 제7기 제14차 정치국 확대회의

코로나19 방역 대응 강조…남북관계 無언급

북한 김정은 위원장이 지난 2일 노동당 중앙위 제7기 제14차 정치국 확대회의를 열고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 국가비상방역 문제를 토의했다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 회의 결과를 전하는 이번 보도에서 남북관계와 관련한 언급은 없었다.

통신은 김 위원장이 회의에서 코로나19와 관련해 "최근 주변나라들과 인접지역에서 악성전염병의 재감염, 재확산추이가 지속되고 있고 그 위험성이 해소될 전망이 불확실한 상황에서 방역전초선이 조금도 자만하거나 해이됨이 없이 최대로 각성경계하며 방역사업을 재점검하고 더 엄격히 실시할데 대하여 지적했다"고 밝혔다.

이어 "김 위원장이 비상방역사업이 장기성을 띠게 되면서 점차 만연되고 있는 방심과 방관, 만성화된 현상들과 비상방역규율 위반현상들을 엄하게 비판하고 섣부른 방역조치의 완화는 상상할 수도, 만회할 수도 없는 치명적인 위기를 초래하게 된다고 거듭 경고했다"면서 비상방역 강화를 주문했다고 전했다.

김 위원장은 현재의 방역 상황에 대해 호평하면서도 경각심을 늦추지 말 것을 강조했다. 그는 "우리가 세계적인 보건위기 속에서도 악성비루스(바이러스)의 경내침입을 철저히 방어하고 안정된 방역형세를 유지하고있는 것은 당중앙의 선견지명적인 영도력과 당중앙의 명령지시에 하나와 같이 움직이는 전체 인민의 고도의 자각적일치성이 쟁취한 자랑스러운 성과"라고 하면서 "이러한 방역성과를 귀중히 여기고 부단히 공고화하여 국가의 안전, 인민의 안녕을 백방으로 보장하고 담보하여야 한다"고 말했다고 통신은 전했다.

회의에서는 코로나19에 따른 지난 6개월간의 국가비상방역사업 실태 보고 및 토의가 진행됐으며 평양종합병원 건설과 의료봉사 대책도 강구됐다.

통신은 김 위원장이 "평양종합병원건설자들의 비상한 정신력과 헌신적인 노력에 의하여 어렵고 불리한 조건을 과감히 극복하며 건축공사가 일정계획대로 완강히 추진되고있는데 대하여 만족을 표시했다"고 전했다.

