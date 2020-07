휴온스글로벌 '리즈톡스', 눈가주름 적응증 확대 추진

[아시아경제 조현의 기자] 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 58,100 전일대비 3,900 등락률 +7.20% 거래량 330,181 전일가 54,200 2020.07.02 14:29 장중(20분지연) close 글로벌은 보툴리눔 톡신제제 '리즈톡스'의 외안각 주름(눈가주름) 개선에 대한 국내 임상 1상과 3상 시험을 마치고 식품의약품안전처에 품목변경 허가를 신청했다고 2일 밝혔다.

휴온스글로벌은 지난 2018년 8월 식약처로부터 리즈톡스의 '중등도 또는 중증의 외안각 주름 개선'에 대한 임상 1상과 3상 계획을 승인받아 중앙대학교병원과 건국대학교병원에서 진행했다. 회사 측에 따르면 중등증 이상의 외안각 주름 환자를 대상으로 진행한 임상에서 리즈톡스가 기존 보툴리눔 톡신 제품과 비교해 효과 측면에서 열등하지 않았으며 안전성도 확인됐다.

리즈톡스는 지난해 4월 식품의약품안전처의 허가를 받은 보툴리눔 톡신 제품이다. 휴온스글로벌은 연내 리즈톡스의 눈가주름 개선에 대한 적응증도 획득하겠다는 방침이다.

휴온스글로벌은 리즈톡스의 적응증을 더욱 확대할 계획이다. 회사 측은 오는 2022년 식약처 허가를 목표로 뇌졸중 후 상지근육 경직 치료에 대한 임상 1상 시험을, 양성교근비대증(사각 턱) 개선에 대한 임상 2상 시험을 하고 있다. 중국에서는 미간 주름 개선 임상 3상 계획 승인을 받고 준비 중이다.

윤성태 휴온스글로벌 부회장은 "눈가주름 개선 적응증이 추가되면 미간 주름 개선과 더불어 미용 영역에서 상당한 시너지가 날 것으로 기대하고 있다" 며 "상지근육 경직, 사각턱 개선 등의 임상도 조속히 마무리해 국내 보툴리눔 톡신 시장에서 입지를 더욱 넓혀나가겠다"고 밝혔다.

