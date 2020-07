'갑질 의혹' 이순재 소속사 "부당 계약 해지 사실 없어…배우와는 무관"

이순재 "그간 믿고 응원해준 분들에게 실망시켜 죄송하다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 원로배우 이순재(85)의 소속사가 최근 불거진 매니저에 대한 '갑질' 논란과 관련해 "부당 계약 해지한 사실은 없다"고 밝혔다.

부당 해고와 과장된 피해 사실에 대해서는 노동청에서 가려질 것이라는 입장이다.

이순재 소속사 에스지웨이엔터테인먼트는 1일 입장문을 내고 "지난 3월 온라인 채용사이트를 통해 로드매니저를 구했는데, 10년 전 잠깐의 경험을 빼면 매니저 경력이 없었지만 열심히 하겠다는 의지를 보여 일을 맡겼다"며 말문을 열었다.

소속사는 "1인 기획사에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 사무실 이전을 하느라 계약서 작성을 누락했다. 프리랜서라 생각해 4대 보험을 가입하지는 않았고, 급여는 업계 평균 수준으로 책정했다"고 말했다.

이어 "로드매니저의 진정으로 노동청에서 조사를 진행하고 있다"면서 "정당한 이유 없이 로드매니저와의 계약을 해지한 사실은 없다"고 강조했다.

로드매니저가 소속사가 아닌 배우에게 이 문제를 해결해달라고 지속해서 매우 강하게 요구했고, 그 가족까지 곤란하게 만들었다는 설명이다.

소속사는 "배우를 배려하지 않고 지속해서 신뢰를 쌓을 수도 없는 사람과는 계약을 계속 유지하기 어렵다고 판단했다"면서 "계약 관련 문제는 배우와 무관하다"고 덧붙였다.

또 "머슴살이나 갑질이라는 표현은 과장됐다"면서 "로드매니저에게 일반적으로 가사 업무라고 불리는 청소, 빨래, 설거지 등을 시킨 사실은 전혀 없으며 허드렛일이라고 표현된 대부분의 심부름 등은 당연히 가족들이 하고 있다"고 주장했다.

이순재는 소속사를 통해 "그동안 믿고 응원해준 분들에게 실망을 드려 죄송하다. 여전히 부족한 점이 많다. 얼마나 될지 모르지만 남은 인생은 살아온 인생보다 더 좋은 사람이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

앞서 이순재의 전 매니저 김모 씨는 SBS TV 'SBS 8뉴스'를 통해 매니저로 있는 두 달 동안 이순재의 부인으로부터 갑질을 당하며 사실상 머슴살이를 했다고 밝혔다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr