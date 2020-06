배우 이순재, 매니저 머슴생활 논란에 "과장된 보도…요즘 같은 세상에 머슴?"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 배우 이순재가 자신의 매니저로 일하다가 2달 만에 부당해고를 당했다고 주장한 김모씨에 대해 입장을 밝혔다.

30일 스포츠조선에 따르면 이순재는 전 매니저 김모씨가 방송 인터뷰에서 주장한 내용이 "지나치게 과장된 편파보도"라고 밝혔다.

앞서 김 씨는 29일 오후 방송된 SBS '8시 뉴스'를 통해 "A씨(이순재) 아내가 쓰레기 분리수거는 기본이고 배달된 생수통 운반, 신발 수선 등 가족의 허드렛일을 시켰다"며 "문제를 제기했지만 부당해고를 당했다"고 주장했다.

이와 관련해 이순재는 "두 달가량 근무하는 사이 아내가 3번 정도 개인적인 일을 부탁했는데 그 사실을 알고 나서 (아내에게) 주의를 줬다"며 "김 씨에게도 그 부분에 대해서 사과했다"고 해명했다.

이어 "보도에서 '머슴 생활'이라는 표현을 썼는데 가당치 않다"며 "80대 중반의 나이에 데뷔한 지도 60년이 훌쩍 넘었다"며 "요즘 같은 세상에 내가 매니저를 머슴처럼 부렸다는 말인가"라고 반박했다.

이순재는 "김 씨가 4대 보험과 임금 문제에 대해서도 내게 토로한 적이 있지만, 매니저의 고용과 처우에 관한 모든 문제는 모두 학원에서 담당하기에 학원에 '김 씨의 말을 들어보라'고 말해 준 바 있다"면서 "잘못한 부분이 있다면 사과할 수 있지만 부풀려진 부분에 대해서 7월 2일 기자회견을 열어 밝히겠다"고 말했다.

한편 '8시 뉴스'에서 김 씨는 매니저 업무 외에 A씨의 집 쓰레기 분리수거를 하고 생수통 운반, 잡다한 심부름까지 맡았다고 폭로한 바 있다.

특히 김 씨는 일 처리가 마음에 들지 않는다는 이유로 A씨의 아내로부터 막말을 들었다고 전했다.

김 씨는 두 달간 주말 포함 5일 휴무, 평균 55시간 넘게 일했다고 주장했다. 그러나 휴일 및 주말 수당은 없었으며 기본급 180만 원이 전부였다고 설명했다. 회사에 4대 보험이라도 들어 달라고 요청했지만, 회사는 직접 고용하지 않은 A씨에게 말했다며 질책했다고 토로했다.

결국 김 씨는 일을 시작한 지 2달여 만에 해고된 것으로 알려졌다. 김 씨를 고용한 회사는 근로계약서를 쓰지 않아 김 씨가 계약서를 근거로 회사에 따지기도 어려웠다고 덧붙였다.

