[아시아경제 이동우 기자] 구광모 LG그룹 회장이 지난해 12월 별세한 조부 고(故) 구자경 명예회장의 ㈜LG 보유 주식을 상속받았다.

㈜LG는 구 회장이 구자경 전 회장으로부터 보통주 164만8887주를 상속했다고 26일 공시했다.

상속 주식 가치는 25일 종가 기준으로 1182억2500만원 규모다.

이번 상속으로 최대 주주인 구 회장이 보유한 LG 주식은 보통주 2753만771만주로, 지분율은 15.65%다.

