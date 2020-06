6월 23일 코스닥, 1.59p 오른 753.23 마감(0.21%↑)

2020년 06월 23일 코스닥 지수는 1.59p (0.21%) 상승한 753.23로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 아이큐어 아이큐어 175250 | 코스닥 증권정보 현재가 49,200 전일대비 11,350 등락률 +29.99% 거래량 1,507,175 전일가 37,850 2020.06.23 15:30 장마감 close , TPC TPC 048770 | 코스닥 증권정보 현재가 4,075 전일대비 940 등락률 +29.98% 거래량 1,947,601 전일가 3,135 2020.06.23 15:30 장마감 close , 에스퓨얼셀 에스퓨얼셀 288620 | 코스닥 증권정보 현재가 41,200 전일대비 9,500 등락률 +29.97% 거래량 4,312,348 전일가 31,700 2020.06.23 15:30 장마감 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 화진 화진 134780 | 코스닥 증권정보 현재가 805 전일대비 1,205 등락률 -59.95% 거래량 5,185,594 전일가 2,010 2020.06.23 15:30 장마감 close , 에스에프씨 에스에프씨 112240 | 코스닥 증권정보 현재가 157 전일대비 53 등락률 -25.24% 거래량 14,184,095 전일가 210 2020.06.23 15:30 장마감 close , 이디티 이디티 215090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,545 전일대비 275 등락률 -15.11% 거래량 13,291,531 전일가 1,820 2020.06.23 15:30 장마감 close 입니다.

