[공시+]세원셀론텍, 고농도 의료용 '바이오콜라겐' 유럽 특허 등록

[아시아경제 유현석 기자] 세원셀론텍 세원셀론텍 091090 | 코스피 증권정보 현재가 2,995 전일대비 30 등락률 +1.01% 거래량 421,324 전일가 2,965 2020.06.22 13:42 장중(20분지연) close 은 의료용 재료로 사용하기 위한 고농도 콜라겐(이하 ‘바이오콜라겐’) 제조기술에 대해 유럽 특허등록을 마쳤다고 22일 공시했다.

서동삼 세원셀론텍 재생의료시스템혁신센터장은 “세원셀론텍이 독자 개발한 ‘바이오콜라겐’은 생체 내 존재하는 콜라겐 고유의 성질 및 구조를 유지하는 것이 특징”이라며 “‘바이오콜라겐’ 제조 및 제품화 원천기술에 대해 미국?유럽?중국 등지 글로벌 특허권을 선점하고 있는데, 이러한 ‘바이오콜라겐’의 우수성을 더욱 업그레이드한 기술”이라고 설명했다.

해당 특허는 ▲생물학적 안전성 및 무균성 ▲고농도 및 고순도의 품질력을 확보한 의료(생체재료)용 ‘바이오콜라겐’을 제조하는 기술에 관한 것이다.

정밀여과, 접선유동여과(저분자물질 제거 후 농축) 과정 등을 이용해 추출, 정제, 농축, 혼합 등 엄격한 다단계 공정을 거치는 특허방법으로 확고한 품질의 ‘바이오콜라겐’이 얻어진다. 이렇게 제조된 ‘바이오콜라겐’은 우수한 ▲생체적합성 ▲안전성 ▲조직재생력을 갖춘 다양한 형태(액상, 스폰지, 분말)의 재생의료제품 제조 원료로 사용할 수 있다.

서동삼 센터장은 이번 특허에 대해 “재생의료제품의 성능을 향상시키고, 다양한 제형의 제품화를 실현시킬 수 있는 기반기술로, 기술적 진화를 이룸과 동시 산업화 영역 확대 가능성을 열었다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “글로벌 수요 확산이 전망되는 재생의료 및 생체재료 분야의 시장성으로 연결되는 기술이며, 이에 발맞춰 재생의료시스템혁신센터는 ‘RMS CAMP’(알엠에스 캠프, 재생의료시스템혁신센터 생산 및 연구개발 거점) 토대의 선제적 시장대응전략을 추진하고 있기 때문”이라고 강조했다.

세원셀론텍은 ‘바이오콜라겐’ 기반 리젠그라프트(손상된 다양한 인체조직 치료에 사용되는 치료재료) 및 ‘바이오콜라겐’ 원료의 국내외 수요 성장에 대응하기 위해 금곡일반산업단지 내 건립 중인 ‘RMS CAMP’를 통한 인프라 확충 및 중장기적 지속성장 기반 구축에 나섰다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr