박신혜 "남자친구 최태준과 여전히 잘 만나고 있다"

"코로나19로 영화 보러 와달라 속 시원히 말하기 어렵다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 영화 '살아있다'의 배우 박신혜가 남자친구 최태준과 잘 만나고 있다고 말했다.

박신혜는 22일 오전 서울 종로구 소격동 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 최태준과 공개 연애를 하고 있는 것에 대해 "잘 만나고 있다"고 답했다.

그는 "이런 이야기가 실은 어렵다. 공개 연애라는 것이 내가 하고 싶어서 되는 게 아니지만 기왕 이렇게 됐으니 잘 만나고 있다"고 덧붙였다.

이어 "시기적으로 맞물려서 많은 분이 (영화가 현실과) 비슷하다고 하시는데, '우리 영화 보러 와주세요.' 속 시원히 얘기하고 싶지만 그게 어려운 상황이다"라며 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인해 어려운 극장 상황에 대해 하소연했다.

그러면서도 "오셔서 유쾌하게 보실 수 있는 영화라고 생각한다. 무더운 여름을 시원하게 보낼 수 있는 영화라고 생각한다. 보시면서 요새 복잡한 감정들을 훌훌 털어내셨으면 좋겠다"고 말했다.

한편, 영화 살아있다는 원인불명 증세의 사람들이 공격을 시작하며 통제 불능에 빠진 가운데 와이파이, 데이터, 문자, 전화까지 모든 것이 끊긴 채 홀로 아파트에 고립된 이들의 이야기를 그린 생존 스릴러 영화다.

박신혜는 영화 살아있다에서 집밖에 나갈 수 없는 상황 속에서 침착하게 생존을 이어가는 또 다른 생존자인 김유빈 역할을 맡았다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr