'아는 형님' 이유리, '소리꾼' 캐스팅 후일담 "감독님 빼고 모두 반대"

[아시아경제 김정호 기자] 배우 이유리가 영화 캐스팅 후일담을 공개했다.

20일 오후 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'에서는 캐스팅 비화를 공개하는 이유리의 모습이 전파를 탔다.

이날 이유리와 국악인 이봉근은 한복 교복을 입고 등장해 눈길을 끌었다.

이봉근을 보자 멤버들은 이수근을 보며 "가족이냐"라고 언급했으며, 김희철은 "송승헌 느낌도 난다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

강호동은 이봉근에 대해 "소리로 세상을 바꾸는 주인공 중의 주인공이다"라고 설명했다. 이를 들은 이봉근은 "'소리꾼'이라는 영화를 찍었다"고 밝혔다.

옆에 있던 이유리는 "이건 봉근이가 다 했다. 봉근이 이야기다. 나는 그냥 아내역이다. 납치를 당해"라고 말해 주변을 폭소케했다.

미리 영화 '소리꾼'을 검색해 온 강호동은 "조정래 감독"라며 소설가 조 감독을 언급해 다른 멤버들에게 꾸중을 들었다.

이유리는 조 감독은 "귀향을 찍으신 분이다"라며 "예전에 착한 역을 한 적이 있었다. 그걸 보시고 저를 선택해주셨다. 이 역이 엄청 착한 역이다. 심지어 청순하게 나온다"며 조정래 감독과의 인연을 언급했다.

아울러 그는 "영화 관계자 모두가 반대했다. 감독님이 관계자 분들을1년을 설득해서 하게 됐다"라며 캐스팅 후일담을 공개해 궁금증을 자아냈다.

