이젠아카데미컴퓨터학원, 경영관리전문가 전산세무회계·ERP정보관리사·재경관리사 국비교육으로 자격증 및 회계 실무역량 높이려면

많은 분들이 취업 및 직장인의 업무 경쟁력을 갖추기 위해 준비하는 자격증 전산세무회계ㆍERP정보관리사ㆍ재경관리사. 전산세무회계 관련 자격증은 경리사무원 및 경영과 조직관리에 필요한 중요한 자격증이 맞지만 자격증 취득과 동시에 회계 실무 역량 또한 매우 중요하게 여긴다. 경리사무원, 회계사무원으로 첫 직장생활을 시작하는 취업준비생은 회계 실무 경험이 필요하기 때문에 전산세무회계 자격증 취득 여부 특히 높은 급수를 보유하고 있는지가 취업 경쟁력을 높여준다.

현직 직장인의 경우 이직, 승진, 경력관리를 위해서는 세무회계 자격증 취득과 동시에 결산 업무까지 해본 경험이 있는지가 중요하다. 때문에 경영관리 전문가로 성장하기 위한 목표를 단계별로 설정하여 자격증과 회계 실무 역량을 함께 높이는 것이 중요하다. 자칫 회계 자격증 취득 여부에만 신경 쓰면 회계 실무 처리 지식이 부족할 수 있다. 세무회계는 숫자 하나만 잘못 써도 기업의 모든 세금에 영향을 받을 수 있기 때문에 숫자 계산과 거래에 대한 회계처리는 명확해야 한다.

그렇다면 전산세무회계ㆍERP정보관리사ㆍ재경관리사는 어떻게 공부해야 할까.

많은 분들이 세무회계 자격증 취득과 직장 현업 실무에서 필요한 회계가 달라서 공부방법에 궁금점이 많다. 그 이유는 바로 매년 1월에 적용되는 개정세법 때문인데, 세법이 변경되면서 시기에 따라 거래에 대한 회계처리도 변경된 세법에 맞게 처리되어야 하므로 회계 업무 담당자라면 꾸준한 교육을 통해 세법을 익힌다. 전산세무회계ㆍERP정보관리사ㆍ재경관리사 역시 마찬가지이다.

자격증은 해당 업무를 할 수 있는 역량을 판단하는 자격증 수험 검정이기 때문에 자격증 취득에만 맞춰 학습하면 실무 지식이 부족해진다. 그래서, 세무회계 자격증은 실무 위주로 먼저 학습요령을 갖추기를 권장한다. 회계 기본 이론은 암기가 필요하지만 모든 실무 거래에서는 사례 중심으로 시작하자. 암기를 줄이고 이해기반으로 수업하면 실무 처리 노하우가 풍부해진다. 아울러 우리가 취업하려는 회사는 제조업, 유통업, 교육업, 서비스업 등 다양한 업종이기 때문에 기업 업종에 맞는 특수 회계처리까지 파악하면서 자격증을 공부하면 세무회계 지식과 자격증 취득에 매우 유리하다.

그 다음에는 매회 수업마다 지난 시간에 배운 회계 개념 정리를 정리해둔다. 전산세무회계 자격증은 급수 별로 난이도가 다르지만 재무회계, 원가관리회계, 세무회계, 부가세, 연말정산 및 소득세, 법인세 등 유기적으로 연결되어 있는데 세무회계는 이론과 분개가 핵심이다. 회계 기본 개념과 분개라는 회계처리기준 실력이 탄탄하면 단순 계산 실수, 회계처리 프로그램 활용 등은 반복연습을 통해 충분히 실력을 높일 수 있다.

마지막으로 자격증 합격률을 높이기 위해 시험 직전 최근 3~5개년 기출문제를 반복하여 풀어보자. 많은 양의 문제를 풀기 보다는 회계처리와 계산까지 정확하게 알고 풀어보는 것이 효율적이다.

회계 자격증 선택 역시 너무 높은 수준 보다는 자신에게 맞는 것부터 시작하길 권장한다. 회계 첫 입문자라면 가장 기본이 되는 전산회계 2급(FAT 2급) 회계원리부터 먼저 배우자. 회계의 기초 개념과 실무경리 지식에 기반한 기초회계가 가장 필수다. 이후 높은 자격증 순서대로 전산회계 1급(FAT 1급), 전산세무 2급(TAT 2급), 전산세무 1급(TAT 1급) 순이다.

전산세무회계 자격증은 한국세무사회(KACPTA) 주관이며 케이랩(KcLep) 회계 프로그램을 이용한다. AT자격시험은 한국공인회계사회(KICPA)에서 주관하며 더존 스마트 A 아이플러스(Smart A iPLUS) 회계 프로그램으로 자격시험검정을 치른다. 회계 이론 및 자격 검정사항, 회계 실무 프로그램이 유사하여 두 개의 자격증 동시 취득도 가능하다. 회계를 포함하여 총무, 물류, 유통, 인사까지 업무를 확장하고 싶다면 ERP정보관리사(한국생산성본부, 인사/회계/물류/유통) 자격증도 선택하여 배울 수 있다. 회계 실무자에서 경영관리자의 역량까지 갖출 수 있다면 취업도 이직 및 승진에서도 도움이 되는 재경관리사(삼일회계법인) 이론 중심의 자격증도 추천해본다. 기업의 자금 흐름과 경영성과 분석을 토대로 미래사업 추진에 바탕이 되는 자본력까지 통솔하여 볼 수 있는 시야를 갖출 수 있다.

수강료 부담을 줄이고 실무 회계 감각을 키우기 위해 ‘전산세무회계ㆍERP정보관리사ㆍ재경관리사’ 자격증 취득은 국비지원 무료교육 제도를 활용하도록 하자. 국가기간전략산업직종훈련ㆍ취업성공패키지 1유형은 전액 100% 국비지원무료교육, 취업성공패키지 2유형 및 재직자ㆍ실업자 국민내일배움카드제 경우 최대 85%까지 국비지원교육이 가능하다. 재직자ㆍ실업자 통합 국민내일배움카드를 이용하면 개인당 훈련비는 300만원~500만원까지 지원된다. 국민내일배움카드를 발급받으려면 직업훈련포털 HRD-Net 홈페이지 또는 관할 고용지원센터를 방문해 신청할 수 있다.

