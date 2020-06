코로나 시대, 집콕러가 추천하는 꿀팁 & 경계 질환

[아시아경제 이진경 기자] 코로나19 사태로 인해 외출이 쉽지 않아 집에서 보내는 시간을 즐기는 ‘집콕러’들이 늘고 있습니다. 집에만 있게 되면 그에 따른 부작용이 만만찮은데요. 나는 과연 ‘집콕러’인지 자가테스트로 확인해보고 프로 집콕러만의 추천 꿀팁도 배워봅시다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr