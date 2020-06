"코로나19 바이러스 사멸"...심스바이오닉스, 미산성차아염소산수생성기 '바이트랩' 출시

㈜심스바이오닉스(대표 임신교)는 자사의 바이트랩(Vi-trap, 미산성차아염소산수)이 국내 최초로 코로나19 바이러스를 30초 이내에 99.99% 사멸했다고 밝혔다.

수원 델타플렉스에 소재한 전해수 제조기 전문기업 ㈜심스바이오닉스는 자사의 생산제품인 바이트랩(Vi-trap)을 이용해 BSL_3 밀폐 실험실에서 실험을 진행한 결과 코로나19 바이러스가 30초 이내에 99.99% 사멸하는 것을 확인했다.

해당 기업은 일본 동경대학원 약학계 연구과와 공동연구를 통해 개발한 미산성차아염소산수 생성기를 2017년부터 일본으로 수출해왔고, 전해수 관련 특허 17건을 보유하고 있는 등 뛰어난 기술력과 풍부한 제조경험으로 기대를 모으고 있다.

이달중 시판예정인 바이트랩 제품은 코로나-19 바이러스 99.99% 사멸과 피부자극성 및 피부부식성 시험, 급성경구독성 시험 등과 관련된 안전성 데이터도 확보하고 있다.

이와 관련해 지난 6월 3일 질병제어연구소 케이알바이오텍(BLS3제KCDC-09-3-01호)측으로부터 코로나19바이러스에 대한 정식시험보고서(KR-2004-006-SBN02)를 발부 받은 바 있다.

한편 차아염소산수(HOCL)는 식의약품안전청, 미국 FDA, 일본 후생노동성 등이 식품첨가제 및 안전한 살균제로 승인한 물질로 각종 병원성세균이나 바이러스에 대해 높은 살균력을 가졌다. 소독용 알콜(70%)보다 높고 차아염소산나트륨(락스)보다 80~100배 이상의 강한 살균력이 검증된 물질로 수많은 실험 및 임상실험 등을 통해 안전성이 입증됐다.

심스바이오닉스는 코로나19로 힘겨운 시기를 보내는 대구시에 미산성차아염소산수 2톤을 제공했으며, 고양장애인센터, 당진성모병원, 수원 영통구청, 수원 델타플렉스 관리사무국 등에 미산성차아염소산수생성기(바이트랩)를 지원했고, 현금 규모로 1천만원에 달한다. 또한 최근에는 대구삼성라이온즈파크에서 삼성라이온즈야구단에 미산성차아염소산수생성기 및 관련설비를 설치·운영하는 업무협약을 체결했다.

이에 대해 임신교대표는 "코로나19 바이러스로 어려움을 겪고 있는 모두가 힘든 시기에 국내는 물론 세계에 코로나19퇴치에 힘을 보탤 계기가 되었으면 한다"고 말했다.

