쌍용정보통신은 8일 김현권 사외이사의 중도퇴임으로 이용우 사외이사를 신규 선임했다고 8일 공시했다. 이 이사의 임기 만료일은 2023년 6월 4일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr