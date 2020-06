韓 1인당 GDP 작년 감소율 OECD 5위

성장부진에 원화값 하락…22위 유지했지만 日·伊와 격차↑

[아시아경제 문채석 기자]지난해 우리나라의 1인당 국내총생산(GDP)이 감소율이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 다섯번째로 높았던 것으로 나타났다.

지난해 원화 기준 명목 GDP 성장률이 1% 남짓에 그친 데다 원·달러 환율도 6% 가까이 올라 달러 기준 GDP가 약 5%나 뒷걸음쳤기 때문이다.

7일 한국은행에 따르면 OECD 35개 회원국(리투아니아 제외)의 지난해 1인당 명목 GDP 조사 결과, 한국은 3만1681 달러로 22위였다.

2018년의 3만3340달러보다 약 5% 준 것으로, 감소율이 다섯번째로 높았다.

아이슬란드(-8.1%), 노르웨이(-7.7%), 칠레(-6.7%), 스웨덴(-5.4%)의 뒤를 이었다.

우리나라의 1인당 GDP 감소액은 1658달러로, 노르웨이(6315달러), 아이슬란드(5895달러), 스웨덴(2949달러), 호주(2199달러), 룩셈부르크(2081달러)에 이어 여섯번째로 많았다.

금액 기준 순위는 2018년의 22위를 유지했다.

단, 20위 일본(4만286달러), 21위 이탈리아(3만3146달러)와의 격차가 각각 5846달러에서 8605달러, 1159달러에서 1465달러로 벌어졌다.

우리나라의 1인당 GDP 감소세가 눈에 띄게 뚜렷한 것은 지난해 원화 표시 명목 GDP 성장률이 1.1%(1898조2000억→1919조원)로 2018년의 3.4%(1835조7000억→1898조2000억원)보다 크게 낮아졌기 때문이다.

원화 가치 하락으로 원·달러 환율이 지난해 연평균 5.9%나 뛰면서 미국 달러화 기준 우리나라의 명목 GDP는 4.6%(1조7252억 달러→1조6463억 달러)나 쪼그라들었다.

지난해 달러 기준 1인당 국민소득(GNI·3만2115달러)도 2018년(3만3564달러)보다 4.3% 줄었다. 금융위기 당시 2009년(-10.4%) 이후 10년 만에 가장 큰 감소율이다.

명목 GNI는 전체 국민이 국내외에서 벌어들인 임금·이자·배당 등 모든 소득을 합친 값이다.

올해 코로나19 사태로 역성장에 빠지고 원화 절하(원·달러 환율 상승) 추세가 이어지면 한국의 1인당 GNI는 2017년 이후 3년 만에 '3만달러' 밑으로 빠질 수 있다는 점에서 우려가 크다.

한국은행은 올해 명목 GDP 성장률을 -1%로 추정했다. 환율도 연 5%가량 절하되면 1인당 GNI가 3만달러를 밑돌 수 있다고 본다.

